Traffico Roma del 08-01-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 8 gennaio 2026, a causa di recenti allagamenti, via di Trigoria all’altezza di via Arena rimane chiusa al traffico, con via Arena raggiungibile solo da via Mario Vinciguerra. Lavori di manutenzione del verde in viale Europa interessano piazzale delle Milizie, con divieti di sosta e riduzione di carreggiata. Inoltre, via del Corso è chiusa fino alle 6 di domani per la rimozione delle luminarie natalizie

