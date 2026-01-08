Tra neve e auto d' epoca | la Befana solidale dell' Hermitage Veteran Engine Club al Villaggio della Gioia

Il 6 gennaio, l'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì ha portato avanti la sua tradizionale Befana solidale al Villaggio della Gioia, nonostante le difficoltà causate dalla neve. L'associazione, composta da appassionati di auto e moto d’epoca affiliata all’ASI, ha mantenuto il suo impegno di consegnare doni e solidarietà, rafforzando il senso di comunità e condivisione durante le festività dell’Epifania.

Il giorno dell'Epifania anche la Befana dell'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, l'associazione di appassionati di auto e moto d'epoca legata all'Asi (Automotoclub Storico Italiano), è giunta a destinazione nonostante l'abbondante nevicata che ha interessato la città di Forlì. I soci.

