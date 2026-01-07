La Befana a Perugia Show sulle auto d’epoca in moto e sui pattini La neve rovina la festa
La Befana a Perugia si presenta quest’anno con un evento che include spettacoli sulle auto d’epoca, moto e pattini. Nonostante il freddo e la neve abbiano complicato la giornata, la tradizione si è svolta all’insegna della solidarietà e del senso civico. Il centro storico ha accolto i visitatori con momenti di beneficenza e partecipazione, confermando l’importanza di questa festa, anche in condizioni meteorologiche avverse.
Freddo e neve ma anche allegria e solidarietà per la Befana perugina, in una festa dal doppio volto. La giornata è partita bene con il centro storico che ha accolto i grandi classici dell’ Epifania all’insegna della beneficenza, della partecipazione e dell’impegno civile. La pioggia mista a neve non ha infatti fermato la Motobefana: ieri alle 9.30 è partita puntuale da piazza IV Novembre con oltre 70 motociclisti e motocicliste, che non si sono lasciati scoraggiare dalle condizioni meteo avverse in un evento benefico il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Vivo a Colori. Quindi alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it
