Befana Solidale Asi le auto d’epoca portano sorrisi nelle case di accoglienza di Cantù ed Erba

La Befana Solidale Asi porta un gesto di solidarietà nelle case di accoglienza di Cantù ed Erba, grazie a auto d’epoca che, con il loro fascino senza tempo, regalano sorrisi e momenti di gioia. Un’iniziativa che unisce passione per le auto storiche e spirito di solidarietà, contribuendo a rendere speciali le festività per chi ne ha più bisogno.

La Befana arriva su quattro ruote, ma non sono auto qualunque: sono quelle che hanno fatto la storia. Martedì 6 gennaio 2026, il Veteran Car Club Como aderisce per il quinto anno alla campagna nazionale Befana Solidale Asi, portando la propria carovana di auto d'epoca nelle due sedi di Cantù ed.

