Tour dell' acqua | Catania tra terme e sotterranei

Da cataniatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tour dell'acqua a Catania offre l'opportunità di scoprire angoli nascosti e testimonianze storiche legate al fiume Amenano. Attraverso visite a terme romane, sorgenti sotterranee e monumenti dedicati all'acqua, si approfondisce la relazione tra la città e le sue risorse idriche. Un percorso che permette di conoscere aspetti poco conosciuti di Catania, tra storia, archeologia e natura.

Tour tra terme e angoli nascosti di Catania sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio unico per esplorare la Catania sotterranea tra antiche terme romane, sorgenti nascoste e monumenti legati all’acqua. Un percorso suggestivo che ti condurrà nel cuore della città antica, dove l’Amenano — un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

