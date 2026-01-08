Tour dell' acqua | Catania tra terme e sotterranei

Il tour dell'acqua a Catania offre l'opportunità di scoprire angoli nascosti e testimonianze storiche legate al fiume Amenano. Attraverso visite a terme romane, sorgenti sotterranee e monumenti dedicati all'acqua, si approfondisce la relazione tra la città e le sue risorse idriche. Un percorso che permette di conoscere aspetti poco conosciuti di Catania, tra storia, archeologia e natura.

Tour tra terme e angoli nascosti di Catania sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio unico per esplorare la Catania sotterranea tra antiche terme romane, sorgenti nascoste e monumenti legati all'acqua. Un percorso suggestivo che ti condurrà nel cuore della città antica, dove l'Amenano

