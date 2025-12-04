Tour dell' acqua | Catania nascosta tra terme e sotterranei

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tour tra terme, sotterranei e angoli nascosti di catania sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio unico per esplorare la Catania sotterranea tra antiche terme romane, cunicoli, sorgenti nascoste e monumenti legati all’acqua. Un percorso suggestivo che ti condurrà nel cuore della città antica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

tour dell acqua catania nascosta tra terme e sotterranei

© Cataniatoday.it - Tour dell'acqua: Catania nascosta tra terme e sotterranei

Altre letture consigliate

tour acqua catania nascostaTour dell'acqua: Catania nascosta tra terme e sotterranei - Tour tra terme, sotterranei e angoli nascosti di catania sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio unico per esplorare la Catania sotterranea tra antiche terme romane, cunicoli, sorgenti nascoste e ... cataniatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tour Acqua Catania Nascosta