Terme di Caracalla tornano le aperture serali | un viaggio tra luci miti e sotterranei

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tornano anche quest’anno le aperture straordinarie serali delle Terme di Caracalla, uno dei siti archeologici più suggestivi della Capitale. Dal 12 ottobre al 2 novembre 2025, i visitatori possono scoprire le antiche terme romane in una veste inedita e scenografica, tra giochi di luce sullo Specchio d’acqua, visite nei sotterranei e l’esplorazione del Mitreo più grande mai rinvenuto a Roma. L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma, offre nove serate di aperture straordinarie con visite guidate che permettono di accedere a spazi normalmente chiusi al pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

