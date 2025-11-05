Firenze e Pisa ottobre da record | oltre 934mila passeggeri per Toscana Aeroporti
Ottobre da record per Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa. Per la prima volta nella sua storia, il sistema aeroportuale toscano ha superato i 900 mila passeggeri in un solo mese, toccando quota 934 mila transiti, in crescita del +6,8% rispetto a ottobre 2024. Un risultato che conferma la crescita costante del traffico aereo regionale, trainata soprattutto dalle rotte internazionali (+8%), mentre il segmento nazionale segna un pur positivo +2,3%. Alla fine di ottobre, gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno già superato quota 8 milioni di passeggeri dall’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
