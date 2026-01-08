Torino Aboukhlal lascia o resta in granata? Cairo ha deciso l’idea del patron

Torino, il possibile trasferimento di Zakaria Aboukhlal è al centro delle discussioni di mercato. Il club e il patron Urbano Cairo stanno valutando la decisione più opportuna, mentre il futuro dell’attaccante marocchino resta incerto. La società torinese cerca di consolidare la rosa e migliorare le proprie prestazioni, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva sul suo eventuale rinnovo o partenza.

Torino, il futuro di Zakaria Aboukhlal al centro dei rumors di calciomercato, l’idea del patron Urbano Cairo Il Torino ha inanellato un altro – ennesimo – (potenziale) salto di qualità fallito. Il ko maturato ieri sera contro l’Udinese in casa testimonia ancora una volta alcune delle lacune strutturali della rosa di Marco Baroni oltre che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Aboukhlal lascia o resta in granata? Cairo ha deciso, l’idea del patron Leggi anche: Juve Torino, Cairo carica i suoi in vista del derby della Mole: ecco cos’ha fatto, il gesto del presidente granata Leggi anche: Torino, Cairo prende Feder Rivas: chi è il nuovo colpo granata Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio Serie A: Hellas Verona-Torino 0-3; FINALE! Verona-Torino 0-3: Simeone, Casadei e Njie trascinano i granata; Calciomercato Torino, da Aboukhlal a un possibile scambio di portieri: il punto; Calciomercato, Edoardo Bove tratta rescissione con la Roma per rilanciare la sua carriera - Edoardo Bove vuole rilanciare la sua carriera. Verona-Torino 0-3, pagelle: Vlasic fa la differenza, bene Aboukhlal e Giovane - Torino, match valido per la 18ma giornata di Serie A. eurosport.it

Pedersen-Aboukhlal: riecco due frecce per il Torino - Ieri tutti e due i giocatori si sono allenati con i compagni per la prima volta nel corso della settimana. tuttosport.com

Torino e il mistero Aboukhlal: la riserva da 8 milioni - TORINO – Chissà se, sapendo in anticipo quanto Zakaria Aboukhlal sarebbe stato impiegato nelle prime otto partite ufficiali (tra campionato e Coppa Italia), Urbano Cairo in estate avrebbe ugualmente ... tuttosport.com

Le parole dell'allenatore del @TorinoFC_1906 Marco #Baroni a @DAZN_IT dopo #TorinoUdinese. Oggi di nuovo con Ilkhan e Aboukhlal, sta cercando nuovi titolari Come si immagina il suo Torino a fine mercato Baroni: “Noi stiamo lavorando, stiamo lav x.com

| LINE UP Ecco la formazione ufficiale del Torino! In porta Paleari Difesa con Ismajli, Maripan e Coco A centrocampo Casadei con Vlasic e Ilkhan insieme ad Aboukhlal confermato titolare Attacco composto da Simeone e Njie che vince il ballottag - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.