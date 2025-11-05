Juve Torino Cairo carica i suoi in vista del derby della Mole | ecco cos’ha fatto il gesto del presidente granata

Juve Torino, il presidente granata carica la squadra di Baroni al Filadelfia. Cairo vuole il massimo impegno in vista del derby di sabato 8 novembre. Clima da derby. A pochi giorni dalla sfida più attesa della stagione, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto far sentire la sua presenza fisica alla squadra. Come rivelato questa mattina dal sito ufficiale del club granata, il patron si è recato in visita allo stadio Filadelfia per assistere all’allenamento. Non una visita di cortesia, ma un segnale forte e chiaro in vista della partita di sabato 8 novembre, quando i granata affronteranno la Juventus nel sentitissimo derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino, Cairo carica i suoi in vista del derby della Mole: ecco cos’ha fatto, il gesto del presidente granata

