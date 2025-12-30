Torino Cairo prende Feder Rivas | chi è il nuovo colpo granata

Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Feder Rivas, nuovo rinforzo per la rosa granata. L'operazione rientra nel mercato di gennaio 2025, segnando l'inizio di una nuova fase sotto la gestione di Petrachi bis. Rivas, proveniente da Cairo, porta con sé aspettative e obiettivi per rafforzare il team e affrontare la seconda parte della stagione con nuove energie.

Il Torino guarda al futuro e chiude il 2025 con un colpo di calciomercato, cronologicamente parlando il primo della (nuova) era targata "Petrachi bis".

