La scorsa settimana, Bron Breakker ha sfiorato il suo primo titolo mondiale nella WWE, affrontando CM Punk. Nonostante la sconfitta, Tommy Dreamer ha sottolineato come il match gli abbia ricordato un classico della WCW. La prestazione di Breakker ha suscitato interesse per il suo stile e il suo potenziale, evidenziando una crescita promettente nel panorama del wrestling professionistico.

La scorsa settimana Bron Breakker è andato vicinissimo a vincere il suo primo titolo mondiale nella WWE nel suo incontro con CM Punk e, nonostante la sconfitta, Tommy Dreamer è rimasto molto colpito da lui. Breakker ha messo a dura prova Punk, l’attuale campione del mondo dei pesi massimi della WWE, nel suo incontro a ” WWE Raw “, ma ha perso dopo che Punk ha messo a segno una ginocchiata e poi la GTS. Dreamer ha elogiato l’incontro e le prestazioni di entrambe le star, sottolineando in particolare Breakker. “ Ho pensato che quel match con Bron Breakker e CM Punk fosse di un altro livello. Il pubblico era in piedi, ed è stato uno dei più grandi incontri della carriera di Bron Breakker “, ha detto Dreamer a ” Busted Open “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Tommy Dreamer: "Breakker Vs Punk? Mi ha ricordato un classico match della WCW"

