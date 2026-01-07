WWE | CM Punk commenta il match con Bron Breakker

CM Punk, attuale WWE World Heavyweight Champion, è stato intervistato da FOX 5 New York. Riguardo al suo match contro Bron Breakker a RAW, Punk ha spiegato di non aver vinto, ma di essere riuscito a sopravvivere all’incontro. Le sue parole riflettono un approccio realistico e sobrio, sottolineando l’importanza di resistere nelle sfide più dure.

Il WWE World Heavyweight Champion, CM Punk è stato recentemente ospite di FOX 5 New York. Quando gli è stato chiesto della sua difesa del titolo ieri sera contro Bron Breakker a RAW, Punk ha risposto che non ha vinto l’incontro di ieri sera, ma è sopravvissuto. Ci sono stati alcuni spot veramente duri nel main event di WWE RAW di Lunedì sera tra CM Punk e Bron Breakker. “Sono sopravvissuto, in sostanza. Ce l’ho fatta”, ha ammesso CM Punk. “Sì, non so cosa significhi sentirsi un vero essere umano. Quindi, questa è la mia quotidianità”. Quando uno dei conduttori ha sollevato la questione del suo orecchio viola, Punk ha spiegato che cose del genere capitano e ha descritto Breakker come un maniaco senza cervello: “Sto bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

