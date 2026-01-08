Tivù Verità | Perché in Italia gli immigrati irregolari non vengono espulsi?

In Italia, molti immigrati irregolari non vengono espulsi, anche in presenza di situazioni pericolose. Domenico Pianese, segretario del COISP, analizza le ragioni di questa realtà, facendo riferimento ai casi di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna. Una riflessione necessaria per comprendere le dinamiche e le implicazioni di questa problematica nel contesto italiano.

Domenico Pianese, segretario del COISP, spiega perché, anche quando pericolosi, gli immigrati irregolare non vengono espulsi dal nostro Paese, partendo dai casi di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna. Tra decreti di espulsione inefficaci, burocrazia, accordi internazionali e decisioni giudiziarie, emerge un sistema che lascia liberi soggetti pericolosi e scarica il peso sulle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Perché in Italia gli immigrati irregolari non vengono espulsi? Leggi anche: Stalli per gli animali trasformati in baraccopoli per immigrati: bloccati in 8, due sono risultati irregolari Leggi anche: Tivù Verità | L’Italia smette di dire sì a Bruxelles La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. PERCHÉ IN ITALIA GLI IMMIGRATI IRREGOLARI PERICOLOSI NON VENGONO ESPULSI? Perché la verità è apprezzata solo quando non fa male - facebook.com facebook #Garlasco Se è vero che la parte offesa sta presentando una consulenza per contestare quanto emerso dalle analisi di Porta e Occhietti (mi pare di aver sentito così, stasera, da @skin_1976 a @ignotox_ ), mi chiedo: ma perché i Poggi continuano ad assumer x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.