Tivù Verità | Perché in Italia gli immigrati irregolari non vengono espulsi?

In Italia, molti immigrati irregolari non vengono espulsi, anche in presenza di situazioni pericolose. Domenico Pianese, segretario del COISP, analizza le ragioni di questa realtà, facendo riferimento ai casi di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna. Una riflessione necessaria per comprendere le dinamiche e le implicazioni di questa problematica nel contesto italiano.

Domenico Pianese, segretario del COISP, spiega perché, anche quando pericolosi, gli immigrati irregolare non vengono espulsi dal nostro Paese, partendo dai casi di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna. Tra decreti di espulsione inefficaci, burocrazia, accordi internazionali e decisioni giudiziarie, emerge un sistema che lascia liberi soggetti pericolosi e scarica il peso sulle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laverita.info

