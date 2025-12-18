Tivù Verità | L’Italia smette di dire sì a Bruxelles
L’Italia rompe gli schemi e si fa sentire a Bruxelles, mettendo in discussione le politiche che da sempre hanno guidato l’Unione Europea. Su questioni chiave come Ucraina, fondi russi e l’accordo Mercosur, Roma sceglie di tutelare i propri interessi, coinvolgendo imprese e agricoltori in un nuovo corso di dialogo e decisione. È un cambio di passo che potrebbe ridefinire i rapporti tra Roma e Bruxelles.
A Bruxelles c’è nervosismo: l’Italia ha smesso di dire sempre sì. Su Ucraina, fondi russi e accordo Mercosur, Roma alza la voce e rimette al centro interessi nazionali, imprese e agricoltori. Mentre l’UE spinge, l’Italia frena e negozia. Risultato? L’Italia è tornata a contare. E in Europa se ne sono accorti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Tivù Verità | Belpietro: «La verità sul piano del Colle per fermare la Meloni»
Leggi anche: Musk lancia l’anti-Wikipedia: si chiama Grokipedia e promette di dire «tutta la verità e nient’altro che la verità»
L’Italia smette di dire sì a Bruxelles
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/pecoraro-scanio-governo-dica-verita-ponte-stretto/AIK6NSR Roma, 15 dicembre - "Il Governo dica la verità sul Ponte sullo Stretto: il progetto è fallito". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazio - facebook.com facebook
Addirittura "metà Italia" [su La Verità, ovviamente] x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.