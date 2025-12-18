Tivù Verità | L’Italia smette di dire sì a Bruxelles

L’Italia rompe gli schemi e si fa sentire a Bruxelles, mettendo in discussione le politiche che da sempre hanno guidato l’Unione Europea. Su questioni chiave come Ucraina, fondi russi e l’accordo Mercosur, Roma sceglie di tutelare i propri interessi, coinvolgendo imprese e agricoltori in un nuovo corso di dialogo e decisione. È un cambio di passo che potrebbe ridefinire i rapporti tra Roma e Bruxelles.

