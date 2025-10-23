Stalli per gli animali trasformati in baraccopoli per immigrati | bloccati in 8 due sono risultati irregolari

Scovata, in un'area verde del centro abitato di Caltabellotta, una baraccopoli dove c'erano 8 marocchini e tunisini, due dei quali irregolarmente presenti sul territorio italiano. A farlo sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Sciacca, con il supporto dei colleghi delle compagnie di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

