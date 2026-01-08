Ti butto l' acido ti rovino a costo di andare in galera | a processo per insulti e minacce

Un uomo di 32 anni è stato chiamato a rispondere di accuse di minacce, insulti e pedinamenti, che hanno portato il caso davanti al Tribunale penale. La vicenda, difesa dall’avvocato Delfo Berretti, evidenzia problematiche legate alla tutela della sicurezza e del rispetto reciproco. L’esame delle accuse si svolge nel rispetto delle procedure legali e delle norme vigenti.

