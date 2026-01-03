Empoli | Ti brucio viva e ti butto l’acido in faccia Procura chiede processo per ex marito
A Empoli, un uomo marocchino di 41 anni è stato accusato di stalking, diffamazione e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. La procura ha chiesto il processo, dopo che la donna ha denunciato minacce di morte, insulti e comportamenti persecutori. L’indagine evidenzia un grave disturbio nelle relazioni familiari, con rischi per la sicurezza della vittima.
E' accusato di stalking, diffamazione e violenza sessuale, un cittadino marocchino di 41 anni. Nei confronti dell'ex moglie, una donna empolese, avrebbe pronunciato minacce di morte e insulti. Persecuzioni anche sui social network e un episodio di violenza sessuale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
