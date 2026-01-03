Empoli | Ti brucio viva e ti butto l’acido in faccia Procura chiede processo per ex marito

A Empoli, un uomo marocchino di 41 anni è stato accusato di stalking, diffamazione e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. La procura ha chiesto il processo, dopo che la donna ha denunciato minacce di morte, insulti e comportamenti persecutori. L’indagine evidenzia un grave disturbio nelle relazioni familiari, con rischi per la sicurezza della vittima.

«Ti brucio viva, ti butto l'acido in faccia»: minaccia l'ex moglie che ha deciso di lasciarlo, la pedina e abusa di lei - Minacce di morte, insulti, persecuzioni anche sui social network e un episodio di violenza sessuale: è quanto avrebbe subito una donna residente nell'Empolese da parte ... leggo.it

Ancora buongiorno dal Tirreno, ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Pisa-Pontedera-Empoli) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.