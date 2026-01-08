Barry Keoghan si prepara a riprendere il ruolo del Joker in The Batman Part II, seguito del film con Robert Pattinson. Dopo i rinvii, la produzione è ora in corso, segnando un momento importante per il progetto. L’attesa degli appassionati cresce con l’obiettivo di offrire una nuova interpretazione del celebre villain nei prossimi capitoli della saga.

Il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson sta per tornare. Dopo i rinvii degli scorsi anni, la macchina produttiva di The Batman Part II ha finalmente ingranato la marcia giusta. Con la sceneggiatura ultimata da Matt Reeves e Matson Tomlin, le riprese del cinecomic DC inizieranno ufficialmente questa primavera, portando con sé una scia di rumor elettrizzanti sul cast e sulla trama. Il ritorno del Joker: Barry Keoghan di nuovo ad Arkham?. L’indiscrezione che sta facendo impazzire il web arriva direttamente dalle colonne di Variety. Secondo quanto riportato, Barry Keoghan dovrebbe riprendere il ruolo del Joker in questo secondo capitolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman Part II: Barry Keoghan pronto al ritorno nei panni del Joker

Leggi anche: Superman e Batman potrebbero tornare nel DCU ben prima di Man of Tomorrow e The Batman Part II

Leggi anche: The Batman Part II: Scarlett Johansson potrebbe unirsi al film DC?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sebastian Stan sarebbe stato scritturato per The Batman - Part II in un ruolo non specificato; The Batman: Part II, Sebastian Stan in trattative per unirsi al cast; 'The Batman Part II': Sebastian Stan in trattative per un ruolo; La star della Marvel Sebastian Stan in trattative per «The Batman Part II» – Notizie.

The Batman Part II Sebastian Stan in trattative scuote Hollywood e cambia il destino del sequel - Dettagli sul sequelThe Batman: Part II punta a un seguito più ambizioso, con il regista Matt Reeves intenzionato a superare l’impatto del primo film. assodigitale.it

Ecco cosa sappiamo a riguardo - Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, Sebastian Stan sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di The Batman: Part II. ciakgeneration.it