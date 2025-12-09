superman e batman potrebbero tornare nel dcu ben prima di man of tomorrow e the batman part ii

Sebbene le tanto attese uscite dei loro film standalone nel DC Universe (DCU) e Elseworlds siano fissate per il 2027, i fan avranno la possibilità di vedere Superman e Batman in azione ben due volte nel 2026. David Corenswet ha fatto il suo debutto come Superman (Clark Kent) nel reboot di James Gunn. Anche se il ruolo di Batman nel DCU è ancora un mistero, il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson rimane in servizio nella Batman Epic Crime Saga di Elseworlds. Il 2027 vedrà Corenswet e Pattinson protagonisti in Man of Tomorrow e The Batman: Part II, ma diverse incarnazioni dei due eroi riempiranno il vuoto del 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

