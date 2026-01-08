Temperature in calo aule al freddo | più di un anno con i termosifoni rotti al plesso Setti Carraro

Da oltre un anno, i termosifoni del plesso Setti Carraro nel quartiere Uditore sono fuori uso, causando aule gelide e condizioni difficili per studenti e insegnanti. Con l'arrivo del freddo e delle piogge, la situazione si è aggravata, rendendo urgente un intervento per garantire ambienti scolastici più confortevoli e sicuri. La problematica evidenzia la necessità di soluzioni tempestive per assicurare un regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Pioggia e temperature in calo. Si può dire che l'inverno è arrivato, notizia che però ha raggelato (è proprio il caso di dirlo) gli studenti di scuola media del plesso Setti Carraro nel quartiere Uditore. Non perché siano tutti amanti dell'estate, ma perché nelle aule di via Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Meteo in Umbria, sole al mattino e temperature in calo la sera fino all'ultimo dell'anno, poi torna il freddo Leggi anche: Freddo: termosifoni accesi più a lungo fino al 13 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il grande freddo a scuola dopo le vacanze; Aule al freddo, rimandati a casa a metà mattina gli alunni dell’Ic Aldo Moro; Castellammare, al Bonito-Cosenza alunni al freddo; Gelo sulla provincia di Lecco | ecco dove le temperature sono scese di più. Temperature in calo, aule al freddo: più di un anno con i termosifoni rotti al plesso Setti Carraro - La dirigente: "Il Comune assicura che la ditta che dovrà ripristinare l'impianto potrà intervenire nei prossimi giorni. palermotoday.it

Freddo diffuso da Nord a Sud: temperature sotto media e nuove allerte - A causa dell'aria artica viviamo giorni di freddo diffuso da Nord a Sud con temperature sotto media e allerte meteo per le gelate. meteo.it

Ancora al freddo le aule del Falcone di Gallarate - Dopo i disagi segnalati ieri, anche giovedì 8 gennaio le lezioni all’istituto Falcone di Gallarate si svolgono con temperature molto basse nelle aule ... varesenews.it

Prima neve sul #Vesuvio del 2026: magia a #Napoli. Temperature in calo - facebook.com facebook

Meteo: prima neve del 2026 sul Vesuvio, temperature in calo. Vulcano imbiancato visibile anche da Napoli: fotografie ricordo dei turisti #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.