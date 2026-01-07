Freddo | termosifoni accesi più a lungo fino al 13 gennaio

A causa delle temperature rigide, i termosifoni a Genova resteranno accesi per 18 ore al giorno fino al 13 gennaio. Questa misura mira a garantire il comfort domestico durante il periodo di freddo intenso. La decisione è stata adottata in risposta alle condizioni climatiche, assicurando un riscaldamento continuo nelle abitazioni della città fino alla data stabilita.

Genova nella morsa del freddo, e fino al 13 gennaio in tutta Genova i termosifoni potranno rimanere accesi per 18 ore giornaliere a regime normale.L'ordinanza della sindaca Silvia Salis, firmata su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu, consente l'accensione degli impianti di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

