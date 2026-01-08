Le temperature notturne si sono notevolmente abbassate negli ultimi giorni, specialmente nelle zone collinari e montane della provincia di Pistoia. È importante controllare e proteggere i contatori dell’acqua per prevenire eventuali rotture causate dal gelo. Si consiglia di adottare le misure necessarie per tutelare gli impianti domestici e ridurre il rischio di inconvenienti durante le notti più fredde.

PISTOIA Si sono abbassate molto le temperature negli ultimi giorni. Nelle ore notturne sono diventate davvero rigide e le previsioni non parlano, al momento, di miglioramenti sopratutto nelle zone collinare e montane della nostra provincia. Per questo motivo servono alcune accortezze. Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo; ciò – spiega una nota – "provocherebbe infatti la cessazione dell’erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Temperature gelide la notte. Occhio ai contatori dell'acqua: "Proteggeteli per evitare rotture"

