Temperature basse attenzione ai contatori dell' acqua | i consigli per evitare le rotture

Con l'arrivo delle temperature più basse, è importante prestare attenzione agli impianti idrici domestici. In particolare, i contatori dell'acqua sono soggetti a rischi di rottura a causa del gelo. Seguire alcuni semplici consigli può aiutare a prevenire problemi e garantire il corretto funzionamento dell'impianto durante i mesi freddi.

Temperature basse e neve Ciip: "Attenzione ai contatori" - La società idrica Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari) in vista dell’imminente abbassamento delle temperature rinnova ai suoi utenti l’invito a voler attuare piccoli accorgimenti che possano ... ilrestodelcarlino.it

Basse temperature, ecco i consigli di Acqualatina per i contatori esterni - Acqualatina consiglia, a tutti gli utenti che siano in possesso di un contatore posizionato all’esterno, di isolarlo per evitare perdite o mancanze d’acqua. latinatoday.it

