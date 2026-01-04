Gelo in arrivo | occhio ai contatori dell’acqua I consigli di Hera per evitare rotture e spese impreviste

Con l’arrivo del freddo previsto per giovedì, è importante prestare attenzione ai contatori dell’acqua nelle abitazioni. Le basse temperature aumentano il rischio di rotture e spese impreviste. Hera fornisce alcuni consigli pratici per proteggere gli impianti e prevenire eventuali inconvenienti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto idrico durante i periodi più freddi.

Con l'abbassamento delle temperature di giovedì si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua, che possono arrivare a rompersi. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e.

