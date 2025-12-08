Techno Polis perché è importante la svolta auspicata da Draghi nella regolamentazione Ue
Per chi si interessa di intelligenza artificiale, in settimana molto si è parlato della prolusione dell’ex premier Mario Draghi in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico al Politecnico di Milano di lunedì scorso, interamente dedicata ai ritardi dell’Europa nei confronti di Stati Uniti e Cina in una tecnologia chiave per la crescita e il progresso dell’umanità ma anche per il mantenimento di una sovranità statuale effettiva nei prossimi anni e decenni. In realtà chi segue con attenzione i rari ma sempre ficcanti discorsi dell’ex governatore di Banca d’Italia e della Bce ha notato una riflessione più approfondita che in passato sul principio di precauzione e su come una sua applicazione estesa nella regolamentazione Ue debba essere controbilanciata da un’analoga attenzione al principio di innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
