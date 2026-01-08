Teatro giochi e laboratori formativi | al via il nuovo percorso di Festebà

Il nuovo anno di Festebà inizia con un percorso dedicato a teatro, giochi e laboratori formativi. Sabato 10 gennaio alle 9.30 si svolge il primo appuntamento di ‘Visioni. Piccola scuola di Festebà festival’ presso la biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini, offrendo un’occasione di approfondimento e crescita per i giovani partecipanti.

Sabato dieci gennaio alle 9.30 arriva il primo appuntamento del nuovo anno con 'Visioni. Piccola scuola di Festebà festival' alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini. Bambini e ragazzi potranno partecipare alla prima parte del laboratorio 'Giochiamo al teatro' a cura dei tutor del.

