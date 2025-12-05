Appuntamento domani, domenica e lunedì dalle 9.30 alle 18.30 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano che proporrà tante attività speciali in occasione di Sant’Ambrogio. Durante il weekend, il pubblico potrà esplorare PLAYLAB, lo spazio educativo di 400 mq realizzato grazie al contributo di PPG, e Il cielo nella stanza, il nuovo percorso nello spazio Atelier. A un anno dall’inaugurazione, l’offerta di PLAYLAB si arricchisce con un percorso in cui i bambini e le bambine potranno scoprire come si vede il cielo di notte ed esplorare le costellazioni come dei veri astronomi. Tra proiezioni e giochi luminosi, lo spazio si trasformerà in una suggestiva volta celeste immaginaria dove si alterneranno luci soffuse e proiezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo percorso di Playlab e attività nei laboratori interattivi