Tassa sui voli abolita Ryanair esulta

La tassa sui voli negli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma è stata abolita, portando beneficio alle compagnie aeree e ai passeggeri. La decisione, comunicata recentemente, rappresenta un passo importante per lo sviluppo del settore aeroportuale locale. Ryanair ha accolto con soddisfazione questa misura, che potrebbe favorire un aumento delle rotte e delle presenze turistiche nella regione.

Alla fine ha scelto de Pascale: la tassa sui voli negli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma - la cosiddetta ‘council tax’ - sarà eliminata. La notizia è stata accolta con favore da Ryanair, la principale compagnia aerea a operare in regione e in Italia.La notizia era nell’aria e già alcuni giorni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

