Tassa sui voli abolita Ryanair esulta

La tassa sui voli negli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma è stata abolita, portando beneficio alle compagnie aeree e ai passeggeri. La decisione, comunicata recentemente, rappresenta un passo importante per lo sviluppo del settore aeroportuale locale. Ryanair ha accolto con soddisfazione questa misura, che potrebbe favorire un aumento delle rotte e delle presenze turistiche nella regione.

