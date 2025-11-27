Stop alla tassa sugli aeroporti Ryanair incontra la Regione | Appena viene abolita aumentiamo i voli
Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato giovedì mattina in Regione i vertici di Ryanair per fare il punto sulla strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione degli scali aeroportuali dell’Emilia-Romagna. “Siamo già pronti ad abolire la council tax per gli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
STOP ALLA TASSA SUL MICROCHIP IN SICILIA Le sedi LAV Sicilia dicono NO al nuovo “contributo di solidarietà” che impone un costo aggiuntivo sul microchip, un obbligo di legge fondamentale per prevenire l’abbandono. Tassare chi è responsabile - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, stop tecnico all’emendamento sul Mes per il taglio delle tasse: restano scogli da superare. f.mtr.cool/qmpyijfesr #manovra #tasse #fisco #pressionefiscale #aliquote #mes #economymagazine Vai su X
Verso lo stop alla tassa sull'aeroporto Ridolfi, Ryanair incontra la Regione: "Pronti a aumentare i voli" - Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato giovedì mattina in Regione i vertici di Ryanair per fare il punto sulla strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione de ... Secondo forlitoday.it
Ryanair scommette su Rimini: “Più voli e turismo se salta la tassa comunale" - Romagna apre alla cancellazione dell’addizionale municipale negli scali di Rimini, Forlì e Parma. Lo riporta altarimini.it
Ryanair, decisione inevitabile: stop ai voli - Arriva un'importante novità che riguarda la compagnia aerea Ryanair e sicuramente non è una cosa che fa felici i viaggiatori. Si legge su temporeale.info