Verso lo stop alla tassa sull' aeroporto Ridolfi Ryanair incontra la Regione | Pronti a aumentare i voli

Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato giovedì mattina in Regione i vertici di Ryanair per fare il punto sulla strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione degli scali aeroportuali dell’Emilia-Romagna. “Siamo già pronti ad abolire la council tax per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Verso lo stop alla tassa sull'aeroporto Ridolfi, Ryanair incontra la Regione: "Pronti a aumentare i voli"

Argomenti simili trattati di recente

Pisa, il programma verso l’Inter. Nuovo stop per Cuadrado, Lo ha spiegato Gilardino, "Non facile recuperarlo per domenica" - facebook.com Vai su Facebook

. @sscalciobari, si va in questi minuti verso l'esonero in panchina di Fabio Caserta. Al suo posto pronto Vincenzo Vivarini @SkySport Vai su X

"Stop alla tassa sui cani? Decisione sensata: avrebbe disincentivato l'adozione, il turismo pet-friendly e indotto i padroni a non registrare all'anagrafe i propri animali" - Una decisione sensata e al passo coi tempi: avrebbe rischiato di disincentivare sia l'adozione sia un turismo pet- Riporta ildolomiti.it

Genova, il porto in allarme per la nuova tassa del Comune sui passeggeri - Operatori, compagnie e politica contestano il balzello previsto dalla giunta Salis dal 2026: rischio fuga di traffico verso Livorno e La Spezia ... Come scrive primocanale.it

Comune, rispunta la tassa sugli imbarchi. Tre euro a passeggero, esclusi i residenti - L’amministrazione punta a recuperare risorse: oltre agli abitanti del capoluogo esenzione anche per chi abita nelle isole. Segnala ilsecoloxix.it