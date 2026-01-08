Tanti | grazie alle Unità di strada presenti in queste notti rigidissime

La vicesindaco Lucia Tanti ringrazia le Unità di Strada presenti nelle notti più fredde, sottolineando il loro impegno nel supporto alle persone senza dimora durante le temperature estreme. Un gesto di riconoscimento per l’assistenza e la presenza costante sul territorio, fondamentale per garantire sicurezza e vicinanza a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra istituzioni e associazioni si conferma essenziale in situazioni di emergenza come quelle di queste notti rigide.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – “Grazie alle Unita' di Strada presenti in queste notti rigidissime”. Sono le par9le della vicesindaco Lucia Tanti. "Nonostante il sistema dell'accoglienza ad Arezzo funzioni bene, ci sono persone che per scelta rifiutano un posto caldo e un pasto sicuro scegliendo di restare fuori. Sono scelte che si possono non condividere ma che, se si limitano a questo, non si possono impedire. E' tema aperto in molte citta' medie e grandi e nonostante personalmente pensi che forse servirebbero normative piu' severe e meno permissive, finche' stanno cosi' le cose e' comunque doveroso rispondere anche alle esigenze di queste persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

