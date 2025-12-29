Mai tanti cantieri in Sicilia grazie alle opere del Gruppo Fs

Nel corso dell’ultimo anno, la Sicilia ha visto un aumento significativo di cantieri grazie ai lavori del Gruppo Fs, in particolare nel progetto di raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. Questi interventi contribuiscono a migliorare l’efficienza e la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie dell’isola, rappresentando un passo importante nel processo di sviluppo e ammodernamento del sistema di trasporto regionale.

Un anno intenso vissuto nei cantieri del raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo, un altro capitolo di quella storia scritta dal Gruppo Fs e che sta rivoluzionando il sistema infrastrutturale siciliano. L'opera che più interessa la provincia di Messina è ovviamente quella che riguarda la tratta Giampilieri-Fiumefreddo, che rientra negli interventi di potenziamento del collegamento.

