Falcao pronostica | Vedo solo queste 4 squadre per lo scudetto Inter avanti in Champions grazie alle idee

Inter News 24 . Le parole dell’ex Roma. Intervistato dal Corriere della Sera, la leggenda della Roma, Paulo Roberto Falcão, ha ristretto la corsa Scudetto a quattro squadre: Roma, Napoli, Milan e Inter, ritenendo la Juventus più indietro. Ha elogiato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, definendolo un allenatore di “valore riconosciuto”. Parlando della Beneamata, Falcão ha sottolineato come la squadra sia stata brava a sopperire al gap economico con le idee, raggiungendo due finali di Champions League negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

