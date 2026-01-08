Tanti | focus pronto soccorso proposta la data per l' incontro con la Asl

Arezzo, 8 gennaio 2026 – La vicesindaco Lucia Tanti ha comunicato di aver inviato una richiesta formale alla ASL per fissare un incontro riguardante le criticità del Pronto Soccorso del San Donato. L’obiettivo è ottenere informazioni sui interventi strutturali necessari, che devono essere rapidamente attuati per migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio. La data dell'incontro sarà comunicata a breve.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – “Come anticipato dopo le numerose criticità emerse sul Pronto Soccorso del San Donato, ho fatto seguire una formale richiesta alla Direzione generale della ASL per fissare a stretto giro un incontro che ci possa dare tutte le informazioni in merito ai rimedi strutturali, non più rinviabili, che sono stati predisposti e che dovranno essere resi operativi nel più breve tempo possibile” sono le parole della vicesindaco Lucia Tanti. "Un incontro che vede già una proposta di data - il 22 gennaio alle 10:30 - e che vorrei fosse online proprio per dare modo a tutti i sindaci, non solo a quelli della zona aretina, ai sindacati, al comitato di partecipazione e a chi ne farà richiesta - penso in particolare alle associazioni di volontariato e alle pubbliche assistenze - di potersi collegare ed essere quindi partecipi di questo importante scambio di idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanti: focus pronto soccorso, proposta la data per l'incontro con la Asl Leggi anche: La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" Leggi anche: La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il capodanno in tenda del Sindaco di Isernia rappresenta la battaglia di tutte le aree interne del nostro Paese; Cure lontane per troppi sardi: mezz’ora per arrivare al pronto soccorso; I sindacati tuonano: Lasciati soli; Lazio, rivoluzione sui bus: arrivano i defibrillatori. I mezzi Cotral diventano presìdi di primo soccorso. Tanti: focus pronto soccorso, proposta la data per l'incontro con la Asl - Arezzo, 8 gennaio 2026 – “Come anticipato dopo le numerose criticità emerse sul Pronto Soccorso del San Donato, ho fatto seguire una formale richiesta alla Direzione generale della ASL per fissare a ... lanazione.it

Lucia Tanti: "Sul Pronto soccorso la misura è colma. A gennaio incontro aperto con la Regione e quello che non va deve essere cambiato" - Dura presa di posizione del vicesindaco: "Abbiamo tenuto un atteggiamento leale, silenzioso, paziente e prudente. corrierediarezzo.it

«Le attese al pronto soccorso fanno aumentare la mortalità» - Da nord a sud, soprattutto nei periodi di festa, come quello natalizio, i pronto soccorso rischiano il collasso. ilmessaggero.it

Tanti auguri di buona #Epifania da #Focus! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.