La Asl torna indietro sull' Admission Room nel pronto soccorso Blasioli Pd | È in contrasto con le linee guida regionali

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«A pochi giorni dall’approdo nell’aula del consiglio regionale della mia interpellanza sulla questione della cosiddetta “admission room”, la Asl di Pescara torna sui suoi passi e decide di rivedere la decisione assunta con la delibera 1461 del 30 ottobre 2025». A scrivere è Antonio Blasioli (Pd). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" - Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, esprime la propria soddisfazione: "Il passo indietro prima della discussione in aula della mia interpellanza sulla questione" ... Da ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Asl Torna Indietro Sull