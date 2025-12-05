La Asl torna indietro sull' Admission Room nel pronto soccorso Blasioli Pd | È in contrasto con le linee guida regionali
«A pochi giorni dall’approdo nell’aula del consiglio regionale della mia interpellanza sulla questione della cosiddetta “admission room”, la Asl di Pescara torna sui suoi passi e decide di rivedere la decisione assunta con la delibera 1461 del 30 ottobre 2025». A scrivere è Antonio Blasioli (Pd). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
