La Asl torna indietro sull' Admission Room nel pronto soccorso Blasioli Pd | È in contrasto con le linee guida regionali
«A pochi giorni dall’approdo nell’aula del consiglio regionale della mia interpellanza sulla questione della cosiddetta “admission room”, la Asl di Pescara torna sui suoi passi e decide di rivedere la decisione assunta con la delibera 1461 del 30 ottobre 2025». A scrivere è Antonio Blasioli (Pd). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Anche grazie alla scoperta di questi evasori la Tari non è aumentata. Le proteste? Legittime, ma non si torna indietro" - facebook.com Vai su Facebook
Il 17 novembre si celebra la Giornata internazionale degli studenti. Torna indietro nel tempo con “Memorie di classe”, tra nostalgia e ricordi, registri scolastici, diari degli insegnanti e compiti dei bambini di ieri. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4h5RZ8M Vai su X
La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" - Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, esprime la propria soddisfazione: "Il passo indietro prima della discussione in aula della mia interpellanza sulla questione" ... Si legge su ilpescara.it
Blasioli, Asl Pescara fa marcia indietro su 'admission room' - L'Admission room dentro il Pronto Soccorso è in contrasto con le linee guida regionali". Secondo ansa.it