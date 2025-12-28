Checco Zalone vola al botteghino | raggiunti quasi 20 milioni di incassi in tre giorni
Checco Zalone conferma il suo successo con il nuovo film
Checco Zalone continua nella sua scalata record al botteghino. In soli tre giorni “ Buen Camino ” totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso e 2,5 milioni di presenze e sale in vetta tra i maggiori incassi della stagione (cioè tra i titoli usciti dopo il primo agosto). Sorpassa quindi “Zootropolis 2” (15,5 milioni di euro) e “Avatar: Fuoco e Cenere” (13,6 milioni). Zalone piglia tutto al cinema: record di presenze a Natale. Il nuovo film di Zalone rischia di salire ancora di più, dato che comunque è al secondo posto tra tutti i film usciti in Italia dal primo gennaio 2025, dietro a “Lilo & Stich”, uscito il 21 maggio scorso, che ha totalizzato ad oggi oltre 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online
