Checco Zalone vola al botteghino | raggiunti quasi 20 milioni di incassi in tre giorni

Checco Zalone continua nella sua scalata record al botteghino. In soli tre giorni “ Buen Camino ” totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso e 2,5 milioni di presenze e sale in vetta tra i maggiori incassi della stagione (cioè tra i titoli usciti dopo il primo agosto). Sorpassa quindi “Zootropolis 2” (15,5 milioni di euro) e “Avatar: Fuoco e Cenere” (13,6 milioni). Zalone piglia tutto al cinema: record di presenze a Natale. Il nuovo film di Zalone rischia di salire ancora di più, dato che comunque è al secondo posto tra tutti i film usciti in Italia dal primo gennaio 2025, dietro a “Lilo & Stich”, uscito il 21 maggio scorso, che ha totalizzato ad oggi oltre 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online

