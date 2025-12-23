Metro C a Roma interviene la Regione Lazio | da Rocca i 50 milioni tagliati dal Governo

La Regione Lazio ha annunciato l’intervento sulla linea Metro C di Roma, destinando 50 milioni di euro provenienti dai fondi regionali per compensare i tagli effettuati dal Governo. Questa decisione mira a garantire la continuità e lo sviluppo del progetto, sostenendo le esigenze di mobilità della città e migliorando le infrastrutture urbane. La collaborazione tra Regione e Comune rappresenta un passo importante per il proseguimento dei lavori sulla linea metropolitana.

La Regione Lazio finanzierà i lavori della metro C a Roma mettendo a disposizione del Comune di Roma i 50 milioni tagliati dal Governo. Gualtieri: "Segnale positivo verso la capitale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Metro C, ecco gli emendamenti per riottenere 50 milioni di fondi tagliati: in campo anche Lotito Leggi anche: Taglio da 50 milioni alla Metro C, governo verso il dietrofront. Gualtieri: "Attesa una rimodulazione" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Metro C a Roma, interviene la Regione Lazio: da Rocca i 50 milioni tagliati dal Governo; La Regione Lazio interviene con 50 milioni e garantisce continuità dei lavori a cantieri Metro C; La nuova Metro C, Roma entra nel sottosuolo storico: architettura e mobilità a confronto; Webuild, a Roma due nuove fermate Metro C. Salini “Sfide per crescita Capitale”. Metro C a Roma, interviene la Regione Lazio: da Rocca i 50 milioni tagliati dal Governo - La Regione Lazio finanzierà i lavori della metro C a Roma mettendo a disposizione del Comune di Roma i 50 milioni tagliati dal Governo ... fanpage.it

Metro C Roma, dalla Regione Lazio 50 milioni. Rocca: «Segnale tangibile di attenzione nei confronti dei romani» - È l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula ... msn.com

La Regione Lazio interviene con 50 milioni e garantisce continuità dei lavori a cantieri Metro C - Negli ultimi giorni attorno alla linea C della metro di Roma si era creata una situazione di incertezza. msn.com

La stazione Porta Metronia della Metro C è una fermata che coniuga mobilità urbana e valorizzazione del patrimonio storico. Grazie agli scavi effettuati è emerso un complesso militare romano della prima metà del II secolo d.C., comprendente una caserma co - facebook.com facebook

#Roma Le 2 nuove stazioni della metro C (Colosseo e Porta Metronia) hanno fatto il pieno: 10mila passeggeri in 24 ore. Le stazioni-museo sono state elogiate dalla stampa di tutto il mondo. x.com

