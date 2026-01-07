Guardalà elogia la Juventus | Migliore partita della stagione Su Miretti e David dico questo
Giovanni Guardalà ha commentato positivamente la recente prestazione della Juventus, definendola la migliore della stagione. In particolare, ha sottolineato il rendimento di Miretti e David, evidenziando il contributo di questi giovani nel successo contro il Sassuolo. Le sue parole riflettono un apprezzamento sincero per il modo in cui la squadra si è espressa in campo, evidenziando progressi e potenzialità.
Giovanni Guardalà ha elogiato apertamente la Juventus dopo la vittoria sul Sassuolo. Poi ha parlato anche di Miretti e David, autori dei gol. Giovanni Guardalà ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita di ieri sera tra Sassuolo e Juventus. Vediamo il suo commento sui bianconeri, elogiati a gran voce dal giornalista, e anche su David e Miretti, calciatori decisivi per la vittoria finale. LEGGI ANCHE: Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi SULLA PARTITA DI IERI – «Miglior Juventus? Si per come ha dominato, sicuramente poi appunto di fronte c’era un avversario di livello superiore rispetto al Lecce l’altro giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Esordio Miretti, primi minuti in stagione per il centrocampista della Juventus: Spalletti gli concede il finale di partita con lo Sporting
Leggi anche: Brambilla dopo Juventus Next Gen Perugia: «Miglior partita sotto tanti aspetti, i gol nei minuti finali possono essere visti in modo positivo e negativo. Su Puczka e Mazur dico questo»
“Juve perfetta nel primo tempo”, “Il Locatelli dei tempi migliori”: l'analisi Sky dopo il Sassuolo - I bianconeri vincono e convincono nella partita contro i neroverdi e arrivano gli elogi da parte degli opinionisti ... tuttosport.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.