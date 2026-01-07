Guardalà elogia la Juventus | Migliore partita della stagione Su Miretti e David dico questo

Giovanni Guardalà ha commentato positivamente la recente prestazione della Juventus, definendola la migliore della stagione. In particolare, ha sottolineato il rendimento di Miretti e David, evidenziando il contributo di questi giovani nel successo contro il Sassuolo. Le sue parole riflettono un apprezzamento sincero per il modo in cui la squadra si è espressa in campo, evidenziando progressi e potenzialità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.