Supplenze 2025 26 | ancora nomine da GPS su posti disponibili entro il 31 dicembre AGGIORNATO

Per le supplenze 2025/26, le nomine ancora da GPS riguardano i posti disponibili entro il 31 dicembre. L’ultimo turno di nomina si è concluso il 31 dicembre 2025, con molte prese di servizio fissate per il 7 gennaio, come indicato negli ultimi decreti degli Uffici Scolastici. È importante verificare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e specifiche relative alle tempistiche di nomina.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre.

