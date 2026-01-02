Supplenze docenti | presa di servizio il 7 gennaio per le nomine del 31 dicembre I posti di chi rinuncia vanno ancora alle GPS AGGIORNATO

Le supplenze per i docenti assegnate il 31 dicembre 2025 prevedono la presa di servizio il 7 gennaio, secondo quanto indicato dagli Uffici Scolastici. I posti disponibili per chi rinuncia vengono ancora assegnati tramite le GPS. Si consiglia di verificare i decreti ufficiali per confermare le date e le modalità di presa di servizio. Questo aggiornamento è importante per chi attende l’incarico e desidera avere informazioni precise sulla procedura.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre. L'articolo Supplenze docenti: presa di servizio il 7 gennaio per le nomine del 31 dicembre. I posti di chi rinuncia vanno ancora alle GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: le nomine di dicembre da GPS [AGGIORNATO] Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: le nomine di dicembre da GPS [AGGIORNATO] Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di fine anno per incarichi da gennaio; Supplenze 2025/26: elenco INTERPELLI docenti [Aggiornato al 30 Dicembre]; Supplenze docenti: le ultime nomine da GPS al 30 giugno 2026 [AGGIORNATO]; Il 2025 per Anief è stato un anno record: 20 milioni di risarcimenti, approvate diverse leggi suggerite, rinnovo di contratto, promotore di sentenze europee anti-precariato. Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomine - Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. orizzontescuola.it Supplenze docenti, dal 2026 cambia l’algoritmo: ecco il nuovo criterio nelle assegnazioni - Dalle supplenze docenti dell’anno scolastico 2026/27 il sistema informatizzato per l’assegnazione degli incarichi ai docenti, il cosiddetto algoritmo, subirà un aggiornamento significativo. msn.com

Supplenze docenti con contratto a tempo determinato: quando spetta la conferma o la proroga - La problematica relativa al conferimento delle supplenze nel mondo della scuola continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al biennio 2024/2026. tecnicadellascuola.it

Supplenze docenti anno scolastico 2025/26: si sono conclusi a dicembre numerosi percorsi abilitanti per il conseguimento dei 30 0 60 CFU. I vantaggi sono sia immediati che futuri, ma al momento non è possibile cambiare fascia nelle GPS. x.com

Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole aggiornamento di martedì 30 dicembre - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/fbclid=Iwc3J0YwZhcHBfaWQBMAABH - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.