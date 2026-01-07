Supplenze 2025 26 | ancora nomine da GPS su posti disponibili entro il 31 dicembre AGGIORNATO
Per le supplenze 2025/26, le nomine dalle GPS continuano fino al 31 dicembre 2025, giorno ultimo per le assegnazioni disponibili. La maggior parte degli Uffici Scolastici ha programmato la presa di servizio per il 7 gennaio 2026, ma si consiglia di verificare i decreti specifici. Questa fase rappresenta l’ultimo step delle nomine prima dell’avvio dell’anno scolastico, garantendo la copertura dei posti disponibili in tempo utile.
Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre. L'articolo Supplenze 202526: ancora nomine da GPS su posti disponibili entro il 31 dicembre AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
