Supercoppa di Francia PSG campione | Marsiglia piegato ai rigori

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa di Francia battendo l'Olympique Marsiglia ai rigori, dopo un match ricco di emozioni e pareggi. La finale si è conclusa con un punteggio di 2-2, prima di essere decisa dagli tiri dal dischetto. Un risultato che conferma la competitività tra le due squadre e il prestigio di questo trofeo nel calcio francese.

Una finale che sembrava persa, poi riaperta all'ultimo respiro e infine decisa dal sangue freddo. La Supercoppa di Francia finisce ancora nella bacheca del Paris Saint-Germain, che piega l' Olympique Marsiglia ai calci di rigore dopo un 2-2 carico di colpi di scena. Il protagonista inatteso è il portiere: Lucas Chevalier, due parate dal dischetto che spaccano la partita. Finale al cardiopalma in Kuwait. La cornice è internazionale e neutra: si gioca al Jaber Al Ahmad International Stadium, in Kuwait. Il PSG parte meglio e prende il controllo del gioco già nel primo tempo, sbloccando il risultato con Ousmane Dembélé, lesto a finalizzare un'azione rifinita da Vitinha.

