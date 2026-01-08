Psg Marsiglia 3-2 dcr Supercoppa decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique come è andata la finalissima

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la Supercoppa di Francia battendo il Marsiglia ai rigori, con il risultato di 3-2 dopo il pareggio al termine dei tempi regolamentari. La finale ha visto i parigini ottenere un trofeo importante sotto la guida di Luis Enrique, che aggiunge un nuovo titolo alla sua esperienza. Ecco come si è svolta una partita combattuta, conclusasi con successo per il PSG ai calci di rigore.

Psg Marsiglia 3-2 dcr, la Supercoppa di Francia si è decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique, il racconto della finalissima Il primo trofeo del 2026 prende la strada della Capitale, ma che fatica per il Paris Saint-Germain. In una finale di Supercoppa di Francia vietata ai deboli di cuore, i parigini .

PSG-Marsiglia: dove vedere la finale di Supercoppa francese in TV e in streaming - Giovedì 8 gennaio andrà in scena la finale di Supercoppa francese, sfida che assegnerà il primo trofeo dell’anno. tag24.it

PSG-Marsiglia, le classique per eccellenza: il pronostico di DDD - Tutti i riflettori sono puntati sulla sfida fra PSG e Marsiglia, Le squadre si affronteranno per disputare la finale di Supercoppa francese a Kuwait ... msn.com

#Calcio, oggi alle 19 la #Supercoppa di #Francia tra #Marsiglia e #Psg sarà la prima partita di sempre la cui #telecronaca verrà tradotta in tempo reale in una lingua straniera: l'italiano. Accadrà grazie all' #intelligenzaartificiale di @useCamb_AI x.com

«Per la prima volta, chiunque potrà ascoltare la telecronaca di una partita in qualsiasi lingua desideri, ovunque si trovi». Questa novità sta per diventare realtà con la Supercoppa di Francia tra PSG e Marsiglia, segnata da una svolta che potrebbe trasformare il - facebook.com facebook

