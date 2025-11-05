Di attivismo social femminismo influencer e caccia alle streghe | facciamo chiarezza

I social hanno dato voce a molte persone, anche nell'ambito del femminismo. Non si tratta di creare una guerra tra piazza fisica e piazza virtuale, ma farsi delle domande su chi decide, chi ci rappresenta e come. Riconoscere il potere, in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

