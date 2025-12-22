Polymarket la piattaforma blockchain dove si scommette su guerre ed elezioni | tra soffiate e mappe falsificate per influenzare i mercati
Non c'è limite alle scommesse su Polymarket, la piattaforma blockchain dal valore di 9 miliardi di dollari, dove si gioca d'azzardo su guerre e crisi, tra cui Ucraina e Venezuela, alla pari delle partite di Nba, Nfl e Premier League. Su Polymarket si scommette sul cessate-il-fuoco tra Mosca e Kiev per un volume d'affari di quasi 62 milioni di dollari, ma anche sulla data di inizio dell' intervento militare Usa in Venezuela, dove il giro supera i 40 milioni di dollari. Due opzioni, "Sì" o "No", con una rosa di date su cui puntare. C'è anche un totonomi sugli Epstein files ed è partita aperta sulle presidenziali in Portogallo che si terranno nel gennaio 2026.
Sulla piattaforma Polymarket vanno fortissime le puntate di immense cifre sul conflitto ucraino-russo: è un giro d’affari da 100 milioni di dollari. L’analista Samuel Woolley: «Le persone trattano morte, sofferenza e tortura come uno sport» - facebook.com facebook
