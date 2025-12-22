Non c’è limite alle scommesse su Polymarket, la piattaforma blockchain dal valore di 9 miliardi di dollari, dove si gioca d’azzardo su guerre e crisi, tra cui Ucraina e Venezuela, alla pari delle partite di Nba, Nfl e Premier League. Su Polymarket si scommette sul cessate-il-fuoco tra Mosca e Kiev per un volume d’affari di quasi 62 milioni di dollari, ma anche sulla data di inizio dell’ intervento militare Usa in Venezuela, dove il giro supera i 40 milioni di dollari. Due opzioni, “Sì” o “No”, con una rosa di date su cui puntare. C’è anche un totonomi sugli Epstein files ed è partita aperta sulle presidenziali in Portogallo che si terranno nel gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polymarket, la piattaforma blockchain dove si scommette su guerre ed elezioni: tra soffiate e mappe falsificate per influenzare i mercati

Leggi anche: Neocon, mappe e scommesse: l’Institute for the Study of War travolto dallo scandalo Polymarket

Leggi anche: Mercati, digitale, infrastrutture, le mappe del potere nel libro di Luca Picotti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

DraftKings entra nei mercati previsionali con un'app approvata dalla CFTC per eventi reali; DraftKings punta a Kalshi, leader di Polymarket, con il lancio sul mercato delle previsioni.

Come Polymarket e Kalshi Stanno Trasformando il Panorama Politico: I Fondatori alla Guida della Rivoluzione - Un anno fa, i CEO di Polymarket e Kalshi si confrontavano con il governo; oggi sono leader nel settore delle scommesse politiche. notizie.it