Stranger Things non ha un episodio segreto smentita la teoria dei fan | cosa è successo sugli account Netflix
Nella giornata del 7 gennaio, non è stato rilasciato alcun episodio segreto di Stranger Things, smentendo le speculazioni dei fan e la teoria del
Contrariamente alle teorie dei fan e al cosiddetto "Conformity Gate", nella giornata del 7 gennaio non è uscito nessun episodio segreto di Stranger Things. Erano davvero solo coincidenze? A quanto pare sì. Tuttavia, sugli account social di Netflix qualcosa è stato pubblicato, anche se non è quello che ci si sarebbe aspettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
