Stranger Things non ha un episodio segreto smentita la teoria dei fan | cosa è successo sugli account Netflix

Nella giornata del 7 gennaio, non è stato rilasciato alcun episodio segreto di Stranger Things, smentendo le speculazioni dei fan e la teoria del

Contrariamente alle teorie dei fan e al cosiddetto "Conformity Gate", nella giornata del 7 gennaio non è uscito nessun episodio segreto di Stranger Things. Erano davvero solo coincidenze? A quanto pare sì. Tuttavia, sugli account social di Netflix qualcosa è stato pubblicato, anche se non è quello che ci si sarebbe aspettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Stranger Things potrebbe avere un episodio segreto: la scritta “fake ending” comparsa su Netflix

Leggi anche: Stranger Things 5, cosa succede nell’episodio che ha fatto impazzire i fan (e perché tutti ne parlano)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stranger Things 5, la spiegazione del finale della serie tv; ‘Stranger Things’, l’ultimo episodio del Vol. 2 è uno dei peggio valutati dal pubblico; Cos'è questa storia del finto finale di Stranger Things 5 e di un possibile nuovo episodio?; Stranger Things 5: l'episodio più problematico ottiene il peggior punteggio su IMDb.

Stranger Things 5, Netflix fa luce sull'episodio 9 e sul Conformity Gate: la verità - Sul web sta impazzando il Conformity Gate, teoria dei fan per cui esiste un nono episodio, il vero finale della serie, e Netflix ha deciso di intervenire ... libero.it