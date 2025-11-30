Stranger Things 5 cosa succede nell’episodio che ha fatto impazzire i fan e perché tutti ne parlano
Dopo tre anni di attesa snervante, Stranger Things è tornato con la sua quinta e ultima stagione, e il quarto episodio del Volume 1 ha appena fatto qualcosa che nessun altro episodio della serie era mai riuscito a fare. Sorcerer, questo il titolo dell’episodio, ha conquistato il punteggio più alto nella storia dello show su IMDb: un impressionante 9.8 su 10. Un traguardo che certifica non solo la qualità dell’episodio, ma anche la capacità dei fratelli Duffer di costruire un finale di volume capace di lasciare il pubblico letteralmente a bocca aperta. Il percorso della quinta stagione fino a questo punto è stato tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
