Strage di Crans Montana | Scandicci si ferma per un minuto venerdì 9 gennaio alle 10,30 Anche nel ricordo di Niccolò Ciatti

Venerdì 9 gennaio alle 10,30, Scandicci osserverà un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Crans Montana, inclusa Niccolò Ciatti. L'iniziativa, adottata dalla comunità, è un gesto di solidarietà e rispetto verso le famiglie coinvolte. L'evento si svolgerà in segno di vicinanza e memoria, sottolineando l'importanza di ricordare e riflettere su queste tragedie.

Domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 10,30, Scandicci si fermerà per un minuto di silenzio in ricordo delle giovani vittime dell'incendio di Capodanno a Crans Montana. La sindaca Claudia Sereni, come preannunciato nei giorni scorsi, ha proclamato una giornata di lutto cittadino, in segno di rispetto e di commossa partecipazione dell'intera comunità al dolore dei familiari e degli amici dei ragazzi che hanno perso la vita nel rogo

